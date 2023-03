L’église de Waremme bientôt libérée de son échafaudage

Pour rappel, cela fait déjà plusieurs années que cet édifice néogothique fait l’objet de travaux de sécurisation et restauration échelonnés en différentes phases. "Nous avions fait une analyse de l’état sanitaire pour déterminer les actions les plus urgentes à entreprendre, poursuit l’architecte . Il fallait en priorité renforcer la charpente qui avait pas mal souffert d’infiltrations d’eau. On a dû remplacer certaines poutres à la croisée du transept et en renforcer d’autres." De même, les maçonneries à la base de la toiture, là où posent les poutres, ont été refaites et le toit a été partiellement réparé là où il y avait des fuites.

Les travaux selon un ordre de priorité

Pour mener à bien ce chantier, des colonnes provisoires ont dû être montées depuis le sol de l’église jusqu’aux poutres à supporter. "On va maintenant démonter ces colonnes, explique Pierre-Louis François. Et il ne reste plus qu’à refaire l’enduit de la voûte puis on pourra démonter également l’échafaudage, dans quelques semaines."

Pour la Ville de Waremme, ces interventions en faveur de son patrimoine ont un certain impact financier mais sont nécessaires. "Au terme de l’analyse sanitaire du bâtiment, on a défini un degré de priorités, indique Sébastien Deprez, du service Travaux. La priorité absolue c’était le remplacement et le renforcement des poutres au transept. Cela représentait un marché de 189 000 €. Puis, la seconde phase qui va s’achever avec l’enlèvement des structures de soutènement et la réparation des enduits, c’est un marché de 45 000 €."

Et après ? D’autres travaux de restauration seront nécessaires à commencer par l’entièreté de la toiture. Là la décision n’a pas encore été prise par le pouvoir politique. Mais en attendant, l’église Saint-Pierre est déjà sécurisée et pourra de nouveau accueillir les paroissiens dans des conditions normales.