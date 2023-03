Le carnaval de Waremme débutera samedi prochain avec la remise des clés de la ville

Ça y est ! Après trois années d’absence, le carnaval de Waremme, cette année intitulé le "Carnawal", reviendra dans un peu plus d’une semaine, les samedi 11 et dimanche 12 mars. Ce vendredi, la Ville invitait la presse sur la place Albert Ier, au stand du Bar Del Mar. Ceci en vue d’annoncer ce carnaval très attendu après la privation. "C’est la 64e édition du carnaval de Waremme, rappelle l’échevin des Événements, Hervé Rigot. On a choisi la place Albert Ier pour vous recevoir, là où la foire est installée. Car le carnaval de Waremme et la foire sont indissociables. C’était important pour nous de mettre aussi en avant les forains." Des métiers qui ont particulièrement souffert de la crise Covid.