Waremme et Lincent ont récolté 15 m3 de vêtements chauds récoltés pour les sinistrés du tremblement de terre

Cette petite “virée” des trois hesbignons, ce n’était pas juste pour faire un tour à Bruxelles mais bien dans un but humanitaire. Les trois hommes ont en effet été remettre le contenu des vêtements récoltés au profit des victimes du tremblement de terre en Turquie et Syrie.

Au total, ce sont ainsi 15m3 de vêtements chauds qui ont été acheminés vers Saint-Josse où sont centralisés les dons avant d’être dispatchés vers les zones sinistrées, soit par camion, soit directement via B-Fast.

"On a d’abors été reçu à la maison communale par le bourgmestre Émir Kir, indique Jacques Chabot. Je le connais bien puisqu’on était voisins au Parlement fédéral. Il nous a ensuite conduits vers le centre de tri où sont regroupés tous les dons. On nous a expliqué que maintenant, ce dont ont besoin les sinistrés ce sont surtout des accessoires tels que des lampes de poche, des produits hygiéniques…" Mais ce n’est pas pour autant que les pulls, vestes et autres couvertures récoltés par les Waremmiens et les Lincentois ne seront pas utilies. "Oh que oui, parce que là-bas, il fait très froid et ces vêtements seront bien utiles."