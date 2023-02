Un festival du château gonflable ce week-end, totalement gratuit

Ces samedi et dimanche, les enfants jusqu’à 12 ans pourront venir bondir et s’amuser, gratuitement. "C’est la première fois qu’on organise cet événement mais il y a quelques années, on proposait déjà “En fantaisie”, une journée entièrement dédiée aux enfants et totalement gratuite également, ajoute le Waremmien. L’idée est de permettre aux enfants de s’amuser sans contrainte financière pour les parents. Surtout avec les difficultés que la société connaît actuellement." Une petite restauration sera proposée sur le site.

Une structure gonflable XXL

En plus des douze modules de jeux gonflables que proposera la société jodoignoise ce week-end, il y a la pièce maîtresse: le parcours Ninja Warrior, "un ensemble modulable de 300 m2 constitué de six modules gonflables avec obstacles et ramping", informe Fanny De Moerloose, l’épouse du responsable de Hoplaboum, Jérôme Bousman.

Cette dernière précise également que, bien que la surveillance des enfants reste dévolue aux parents, "on va prévoir du personnel pour gérer le flux de personnes. Car on attend beaucoup de monde ce week-end".

Le festival du château gonflable se tiendra donc ces samedi (de 14 à 18 h) et dimanche (de 9 h à 17 h), au centre sportif Edmond Leburton (rue des Prés 43, à Waremme). L’événement est totalement gratuit et aucune réservation n’est nécessaire. Plus d’infos sur le www.hoplaboum.be.