Permis accordé, les ateliers de la briqueterie Houlé, basé à Waremme, vont déménager à Wanze

Rouges de Hesbaye, rouges mouchetées ou étouffées, les briques artisanales de la briqueterie Houlé, basée à Waremme, ne seront bientôt plus confectionnées à Riemst (en province de Limbourg). C’est que la société waremmienne, qui existe depuis 2017, vient d’obtenir le permis sollicité pour s’installer dans une ferme wanzoise sise rue Ferdinant Fontaine. "Je partage, avec une autre société (NDLR: une briqueterie familiale qui existe depuis 1948) une même installation, explique Mathieu Guitoun, le chef d’entreprise. Ici, on aura notre propre infrastructure", dans laquelle les ateliers de la briqueterie seront transférés petit à petit durant cette année. "On va procéder à un déménagement progressif."