Le Remicourtois Mathieu Deleersnyder retrouvé: devra-t-il payer la facture des recherches?

Pour rappel, l’homme de 43 ans avait quitté son domicile de la rue Momelette à Remicourt, en voiture, pour un rendez-vous à la polyclinique du Bois de l’Abbaye de Waremme. Son véhicule avait été retrouvé sur le parking du centre hospitalier, dans lequel se trouvaient encore son téléphone portable et son portefeuille. Toutefois, il ne s’était pas rendu à son rendez-vous et ne s’était plus manifesté, jusqu’à ce dernier dimanche.

D’importants moyens humains et matériels, notamment deux hélicoptères, avaient été déployés pour tenter de le retrouver. La police avait également jugé cette disparition mystérieuse.

Des motifs personnels

Ce lundi, sur sa page Facebook, Mathieu Deleersnyder s’est exprimé dans une mise au point somme toute bienvenue. Dans son propos, on saisit la nature personnelle de sa disparition. Et il tient à faire taire les qu’en-dira-t-on. "Le mois qui vient de s’écouler m’a ouvert les yeux sur la vraie nature des gens. Je vous demande de respecter ma vie privée et de nous laisser en paix", s’exprime-t-il, avant de conclure: "Il me reste à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont remué ciel et terre pour me faire revenir auprès de mes proches. Je pense aux forces de police, aux différents enquêteurs, aux nombreux bénévoles qui ont organisé des battues et finalement, non des moindres, aux amis qui ont soutenu ma femme et ma fille…"

La police ne devrait pas lui faire payer les coûts des recherches

Qui le veut a le droit de disparaître. Ici, c’est la dimension inquiétante de cette disparition qui a poussé les services de la police à lancer des recherches. "C’était une disparition inopinée. Il a disparu en abandonnant sa voiture, dans laquelle se trouvaient ses papiers et son téléphone. C’était une disparition inquiétante en ce sens", informe André Jamers, le chef de corps de la zone de police Hesbaye.

Faire décoller un hélicoptère, ça coûte cher. La police fédérale, qui a pris l’affaire en main, peut-elle envoyer la facture à la personne prétendument disparue dans le cas où celle-ci refait surface ? Pour le chef de corps, "non, je ne pense pas. Il n’y a pas de raison de le faire car c’est le rôle des services de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Et dans ce cas-ci, je le répète, la disparition était inquiétante. Je n’ai jamais eu connaissance que des réclamations aient été faites à la suite d’une disparition." La police fédérale, que nous avons également contactée, n’a quant à elle pas pu répondre à cette question. La réponse du chef de corps nous a toutefois été confirmée par d’autres sources.