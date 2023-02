On va réparer le mur du cimetière de Waremme

Pourquoi ces travaux ? Pour refaire le mur du cimetière de Waremme qui ne tenait plus.

"Le mur du cimetière se laissait aller depuis un certain temps, explique l’échevin des Travaux, Hervé Rigot. On va le refaire de fond en comble. Il s’agit du mur blanc le long de la route. Il menaçait de se laisser complètement aller." Et le mur sera entièrement refait. Avec placement d’éléments de soutènement en préfabriqué. Le trottoir qui passe le long du mur sera, lui, élargi. Coût de l’investissement ? 71 000 €. Et l’échevin Rigot de commenter: "Ces travaux rentrent dans notre politique de rénovation des cimetières."