Des légumes distribués en circuit court à la gare de Waremme

La SNCB avait lancé l’appel auprès des Communes accueillant une gare sur leur territoire. Le nom de son projet ? Circuit court en gare. La SNCB proposait ainsi aux producteurs locaux d’investir une cinquantaine de gares, dont celles de Huy et de Waremme, afin d’y présenter leurs fruits et légumes. Un bon plan pour les producteurs car les gares sont un passage incontournable pour tous ces navetteurs qui voyagent en train. Pourquoi ne pas leur proposer de trouver pas loin de chez eux ou de leur lieu de travail des produits frais et locaux ? D’où l’idée de la SNCB de développer dans certaines de ses gares la présence régulière de producteurs locaux, après que des projets-pilote menés à Liège-Guillemins, Ottignies et Braine-le-Comte aient été couronnés de succès.