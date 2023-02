Devant le refus du collège communal waremmien de donner aux rues du futur quartier des Hirondelles (Matexi) le nom de personnalités féminines, le constat est sans appel pour Lionel Henrion et ses collègues de l’opposition. La proposition d’amendement du conseiller relevait d’une simple observation quant à l’appellation des rues à Waremme. "Parmi les 33 rues qui rendent hommage à une personnalité, une seule porte le nom d’une femme, constate le membre de W@lter. Ça ne correspond à aucune forme de réalité. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de prendre un virage décisif pour rétablir quelque peu ce déséquilibre."

Marguerite Robyn

L’opposition a trouvé en la personne de Marguerite Robyn, une peintre originaire de Waremme, la représentante idéale pour symboliser ce pas en avant. "C’est non seulement l’occasion de mettre à l’honneur une Waremmienne célèbre mais également de célébrer un personnage culturel, chose peu commune. Cette possibilité a une portée symbolique bien plus puissante et intéressante qu’une rue qui doit son appellation au passé économique du site."

Si la proposition a trouvé un certain écho au sein du collège communal, plusieurs conseillers se sont tout de même montrés dubitatifs. "Marguerite Robyn n’est pas morte à Waremme et n’y a pas non plus vécu, développe Raphaël Dubois, échevin de l’Énergie. L’idée de nommer nos rues en l’honneur de grandes femmes est séduisante mais il faudrait peut-être faire davantage de recherches pour honorer des personnalités plus représentatives de Waremme."

"Si Marguerite Robyn était biologiste, ça aurait été différent mais là, c’est hors sujet", ajoute l’échevine Aurélie Van Keerberghen, en référence au thème choisi, la râperie.

"Respecter le travail du personnel communal"

Si la proposition d’amendement a été refusée par la majorité, au grand dam de l’opposition, on laisse tout de même la porte ouverte à l’idée pour les futurs travaux. "La thématique des femmes a été proposée mais n’a pas été retenue par les personnes en charge du projet, explique Hervé Rigot, échevin du Patrimoine. Il s’agit avant tout de respecter le travail effectué par le personnel communal. Waremme est une ville en pleine expansion et des ouvertures de voiries auront encore lieu à l’avenir. Il ne s’agit donc pas de refuser la proposition mais plutôt de la reporter à une prochaine fois. La Ville est dans tous les combats pour l’égalité des sexes."

En dépit des promesses faites par le collège, l’opposition est ressortie déçue et surprise par cette prise de position, reprochant aux autorités de faire un pas de côté plutôt qu’en avant.