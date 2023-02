Basket-ball (P1) – Antoine Bastin cartonne avec Waremme: "Personne ne tire la couverture à lui"

Car Waremme respire vraiment la confiance même si certains éléments sont actuellement dans le trou. "Mais ce n’est pas grave car le collectif est à et sera toujours là", continue l’ailier. "On démontre que peu importe qui est sur le terrain, la volonté de défendre en équipe est toujours là et tout le monde peut alimenter le marquoir. Ces dernières semaines, cela a souvent été des joueurs différents qui créaient l’étincelle. C’est ainsi qu’on est fort et qu’on propose du beau basket. Personne ne tire la couverture à lui !"

Aucun joueur avec un ego surdimensionné, un collectif passant toujours avant l’individuel, depuis plusieurs semaines, le plus beau basket de la division, c’est Waremme qui le propose, et de manière la plus régulière pour en arriver à 12 victoires.

Et si, comme l’année dernière, Waremme est désormais en passe de jouer le titre, on ne parle pas vraiment d’une montée à l’étage supérieur. Les Wawas veulent se stabiliser, construire progressivement et sereinement. Maintenant, serait-il judicieux de laisser passer une occasion de montée ? Réponse dans les prochaines semaines. Reste que, avec les fins de carrière annoncées, mais pas encore actées de Lambion et Piedbœuf, Bastin montre qu’il est une alternative crédible dans les plans Hesbignons.