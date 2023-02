Le prince carnaval en visite à la clinique Joseph Wauters à Waremme: "Du baume au cœur !" (photos)

Du côté de la clinique, "c’est la première fois qu’on accueille une délégation carnavalesque ici. On a prévenu en avance tous les services pour la recevoir au mieux", informe David Winand, du service communication de l’établissement. Et sur leur passage, la petite compagnie laisse derrière elle une traînée de sourires… et de plumes de boa.

La délégation colorée, guidée par David, a tout d’abord rencontré les patients des soins palliatifs, où elle a distribué quelques réconfortantes friandises. Des instants de partage forts en émotions. "C’est gai, c’est magnifique, dit Isabelle, clouée au lit mais heureuse de pouvoir échanger et partager un instant papote, se confier. Je suis une habituée des carnavals car j’ai beaucoup suivi celui de Seraing. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, c’est compliqué…"

"Ça fait du bien !"

Dans la chambre de Flora, la venue du prince ne laisse pas non plus indifférent, elle qui dit vouloir baisser les bras… "Cette visite fait du bien, s’exprime Jacqueline, sa sœur qui reste à son chevet. Flora était un peu raplapla aujourd’hui. Ça lui met du baume au cœur, je le vois bien." Et ce sont des encouragements qu’envoie Loïc en tournant les talons. "Attendez !", lance toutefois la sœur, qui avance en tendant une plume au trio carnavalesque. Ce qui ne manque pas d’amuser ce dernier et les infirmières en présence. Pour Sébastien, 35 ans, ce sont surtout les friandises qui l’intéressent.

"Ces rencontres m’ont fort marqué"

Le petit groupe passera en tout auprès d’une centaine de patients des soins palliatifs mais aussi, ensuite, du service revalidation et du centre de jour de l’hôpital. Une centaine de rencontres qui sont autant d’histoires de vie qui les ont amenés là. "J’ai eu beaucoup d’émotions pour cette première journée de visite, se remémore déjà Loïc Bonnechère. Surtout aux soins palliatifs. Notre passage a clairement apporté du bonheur et du réconfort." Certains lui ont même fait une promesse, "c’est de se rétablir".