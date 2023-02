Caroline ouvre sa deuxième boutique dans le centre de Waremme : la super maman des temps modernes

Et puisque c’est une affaire qui marche, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? "Depuis plusieurs années, ma clientèle me sollicitait pour que je me développe avec une gamme féminine. En 2020, j’ai eu l’opportunité de racheter le bâtiment juste à côté, au numéro 44. Je me suis dit que c’était le destin", sourit-elle. Au milieu des cartons, dans le bruit assourdissant des travaux, Caroline Rawsin peaufine les derniers détails. Elle ouvre aujourd’hui sa boutique pour femmes. Un rêve qui se vit en couleurs. Du noir pour vos tenues de soirée au jaune soleil pour faire venir l’été, en passant par le rose bonbon, il y aura de quoi vous faire craquer. "Ce qui a fonctionné côté homme, on essaye de le reproduire pour les femmes en travaillant avec des marques et des gammes de prix variées. Côté taille on va du XS au XXL. On évoluera aussi en fonction des envies de notre clientèle."

"J’adore mes enfants mais j’ai besoin de défis"

Crise sanitaire passée sans devoir essuyer de catastrophes commerciales, ce n’est pas la crise économique et énergétique qui fera paniquer cette hyperactive hannutoise. "On peut dire je suis une femme de challenge mais j’ai la chance d’être épaulée par mon mari. On dit que derrière tout homme il y a une femme de l’ombre mais l’inverse est vrai aussi, confie Caroline Rawsin en rigolant. C’est un défi mais on part quand même avec une certaine expérience du secteur et aussi de Waremme. Je suis dans l’association des commerçants depuis le début et je pense qu’il y a une bonne dynamique. Il y a une offre pour tous les goûts et c’est une concurrence saine. À Waremme, nous sommes bien épargnés par la crise. On a la chance d’avoir une belle dynamique commerciale et les clients sont toujours au rendez-vous." Entrepreneuse dans l’âme, rien ne peut l'arrêter tant que l’organisation suit. "Oui je suis maman mais c’est important pour moi de m’épanouir en tant que femme sur tous les plans. Je ne veux pas seulement être maman. J’adore mes enfants mais j’ai besoin de défis."

Et quand on lui demande, si elle compte encore développer d’autres enseignes, elle répond timidement que non. "En même temps je n’envisageais pas d’ouvrir une seconde boutique au départ", précise-t-elle amusée. Rendez-vous donc dans six ans pour faire un nouveau bilan avec peut-être la perspective de nouvelles ambitions à mener.