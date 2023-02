À Waremme, les rues du futur quartier des Hirondelles ont leurs noms

Une râperie, c’était l’usage qu’on faisait jadis de la vaste zone qui accueille aujourd’hui le projet de lotissement porté par la société Matexi, à Waremme: le quartier des Hirondelles. Et c’est justement le thème qui a été choisi pour décider les noms que porteront les rues de ce futur nouveau quartier. "La société va créer les voiries comme conditionné par le permis d’urbanisme, qu’elle a obtenu en mars 2022. Et il fallait leur trouver des noms, ce qui est la compétence du conseil communal, explique l’échevin de l’Urbanisme, Hervé Rigot. Cette étape est nécessaire pour permettre un service public irréprochable. On a donc lancé un concours en interne, ici à la Ville, duquel plusieurs thèmes sont ressortis. C’est évidemment le passé économique du site qui a retenu l’attention."