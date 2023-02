Sa femme, Kathy, se souvient d’une journée normale, sans rien d’inquiétant. "Le matin, on s’est levé, on a déjeuné, tout était normal. Il a pris sa douche et s’est préparé pour aller à son rendez-vous. Juste avant de partir, je lui ai dit qu’il n’y avait certainement plus de cigarettes dans la voiture. Mais il m’a dit qu’il n’en avait pas besoin car il serait de retour vite, qu’il n’en avait pas pour longtemps."

C’est la dernière fois que Kathy a vu son mari. Quelques semaines plus tôt, lors d’un rendez-vous chez son dentiste, celui-ci avait repéré une carie qui devait être soignée, c’est pour cela que Mathieu se rendait à la polyclinique. Dans l’après-midi, sa femme et sa fille (qui est sa belle-fille mais qu’il considère comme sa fille) s’inquiètent de ne plus avoir de nouvelles de lui. "On a essayé de lui téléphoner à plusieurs reprises. En début de soirée, ma fille a décidé d’aller voir sur place, car nous avions déjà téléphoné à l’hôpital." Mathieu Deleersnyder ne s’est en fait jamais présenté à son rendez-vous, il n’est pas entré dans la polyclinique. "Ma fille a retrouvé la voiture sur le parking, près de l’entrée. Les portes étaient déverrouillées. Tout était dans le vide-poches de la voiture, sauf son alliance."

Sur le parking, pas de caméras, sauf aux urgences. Rien ne permet de savoir où est allé Mathieu. "Personne ne l’a vu, c’est ça qui est incroyable. On dirait vraiment qu’il s’est volatilisé sur le parking parce qu’on y est allés et il y a des maisons avec des fenêtres partout. Même des gens hospitalisés, quand on s’est rendus sur place regardaient par la fenêtre." Sa famille s’est lancée à sa recherche. "Ma fille a tout fouillé, tout retourné. On est allé voir partout, on le cherche de jour comme de nuit. On se relayait: des fois, je partais, et ensuite quand je revenais, c’est ma fille qui partait. Nous avons même fait du porte-à-porte avec sa photo."

De plus, sa petite-fille a fêté son premier anniversaire il y a quelques jours, il n’aurait pas pu abandonner sa famille selon sa femme. "Il adorait sa petite-fille. On ne sait pas ce qui a pu se passer, on ne sait plus où chercher, on ne vit plus depuis qu’il a disparu."