Le clocheton de l’hôtel de ville de Waremme sera reproduit à l’identique

Pourquoi dès lors ne pas restaurer le clocheton original ? "C’est impossible car il est trop abîmé. Selon nos services, les boiseries ont été rongées par le temps et le système d’attaches ne permet plus d’assurer la sécurité." Quant à ce qui va advenir du clocheton d’origine, "on ne sait pas encore ce qu’on va en faire, c’est quelque chose dont on n’a pas parlé".

Pour rappel, l’objet d’art qui surplombait l’hôtel de ville avait été déstabilisé par la tempête Ciara en 2020, compromettant la sécurité avec un risque de chute. Il avait donc été retiré.