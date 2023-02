Le chantier du cœur de village de Lantremange démarre demain à Waremme

Au suivant ! Après les villages de Grand-Axhe et d’Oleye, c’est celui de Lantremange qui va voir son centre revisiter. Ceci dans le cadre de la revitalisation des cœurs de villages. Et c’est aujourd’hui, mercredi, que les travaux commencent. "On attend les plantations et le mobilier urbain qui ont été commandés mais les travaux peuvent d’ores et déjà démarrer, informe l’échevin des Travaux et de la Ruralité, Herbé Rigot. Le chantier ne devrait pas durer longtemps car il s’agit d’une petite place ; deux ou trois semaines. On espère avoir terminé toutes les finitions d’ici début avril." Un chantier dont le coût est, pour rappel, estimé à 43 832 €.