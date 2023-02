Des résidents du centre de jour Jean Thewis, de Geer, exposent à Waremme

Parce que leur bien-être prime

Dans son atelier artistique, l’éducateur mise avant tout sur le bien-être des résidents. "Ils viennent à l’atelier pour trois mois. Sans obligation de production. Ils travaillent à leur rythme. S’ils ont envie de s’arrêter, d’aller prendre l’air lors d’un atelier, ils peuvent le faire. On crée une ambiance particulière afin que ce soit le bien-être qui prime. Et ça se ressent sur les œuvres, dans les couleurs." D’où le nom de l’exposition mise sur pied au centre culturel de Waremme, Haut en couleurs. Comme le sont les toiles, comme l’est l’ambiance, comme le sont les résidents lorsqu’ils s’expriment par l’art. "Ou bien je leur apporte un sujet, une thématique, ou on en discute ensemble. Je travaille d’après des livres, des photocopies ou même Google image." Car s’ils ne savent pas lire ou écrire, les résidents savent faire des recherches sur internet. "On a un bénéficiaire qui a la trentaine. Il fait beaucoup de bruits liés à des troubles autistiques. Or, quand il est à l’atelier, il s’applique, il est super concentré."

Sur les 19 bénéficiaires accueillis par le centre de jour, quatre ou cinq participent à l’atelier artistique. "Ce sont toujours les mêmes qui reviennent, explique Thierry Rulot. Les 19 bénéficiaires de l’institution n’y viennent pas tous, mais il y a d’autres ateliers. Mais notre petit noyau revient régulièrement." Et durant les trois mois que dure l’atelier, certains font deux à trois travaux. D’autres moins. "Je ne compte pas sur un timing, je les laisse faire à leur propre rythme."

Les résidents artistes retirent une grande fierté de savoir que leurs œuvres sont ainsi exposées. "Et lorsque je leur dis qu’une œuvre est vendue, ils sont contents. Même si je mets des prix bas volontairement afin de rester dans un art accessible." Et là, alors que le vernissage était organisé vendredi, onze des dix-huit peintures ont déjà trouvé un nouveau propriétaire. "L’argent de la vente leur reviendra. Ou bien on propose aux parents ou au tuteur un pourcentage et on paie le matériel avec le reste. Ou bien on met tout l’argent dans un fonds commun pour financer les vacances une fois par an. Ce sont les parents qui décident."

L’exposition est accessible aux heures d’ouverture du centre culturel de Waremme jusqu’au 8 mars. "Et comme le centre culturel a beaucoup d’activités prévues, ça signifie que les œuvres seront vues par un grand nombre."