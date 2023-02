On envisage un parc le long du Geer, rue du Brouck à Waremme

Un espace plus vert le long du Geer. C’est un dossier qui fait son chemin depuis un moment à Waremme et qui prend doucement forme. Parmi les projets envisagés, la déminéralisation d’un espace de pétanque et de parking, rue du Brouck. "On aimerait dans un premier temps récupérer ce terrain pour refaire une sorte de parc vert et, dans un second temps, recréer une salle communautaire car celle-ci n’est plus vraiment présentable, résume Raphaël Dubois, échevin en charge du dossier. Cela fait partie d’un projet plus global tout le long du Geer, pour un cheminement vert et attrayant." En effet, le site du Rewe par exemple rentre dans ce même projet de cheminement vert le long de la rivière.