Le créateur waremmien Sébastien Dressen lance un t-shirt en édition limitée au profit de Télévie

Réchauffer le corps et les cœurs, voilà l’objectif ciblé par Sébastien Dressen, le fondateur d’Arouane, une marque de prêt-à-porter. Le créateur waremmien s’est lancé pour défi de récolter au minimum 25 000 € en faveur du Télévie par le biais de la vente de t-shirts fabriqués en édition limitée. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’action caritative qui a pour objectif de récolter des fonds afin de progresser dans la lutte contre la leucémie et le cancer. Confectionné en collaboration avec Looly, une étudiante de Saint-Luc à Liège, le t-shirt est disponible en prévente jusqu’au 31 mars. "Le t-shirt est au prix de 29,50 €, explique l’instigateur du projet. L’entièreté des bénéfices va au Télévie. L’idée, c’est de distribuer le t-shirt en mai afin d’avoir un maximum de visibilité durant l’été et d’informer le plus possible la population belge. On a décidé de procéder par pallier, étape par étape, avec pour objectif final la vente de 4 000 pièces, ce qui correspond à 25 000 € en faveur du Télévie." Une belle initiative qui a pour vocation de sensibiliser les gens au cancer, un fardeau qui concerne tout le monde. "On est tous touchés par le cancer, confie Sébastien Dressen. Que ça soit de près ou de loin, on connaît tous une personne, dans notre entourage, qui est atteinte par cette maladie. C’est ma façon de les soutenir. Et je ne suis pas le seul. Il y a un réel emballement autour du projet. Des familles entières nous contactent pour des commandes groupées. Ça donne chaud au cœur. Je suis aussi pris par cet engouement et je me dis que ce genre d’initiative, sous de nouvelles formules, va être renouvelé à l’avenir."