Première édition des 24 h Ludiques à la bibliothèque de Waremme : on cherche des bénévoles

Ces dernières alterneront durant 24 h des instants de jeux "avec explications", la découverte du Scrabble duplicate, "dans lequel tout le monde part avec les mêmes tirages". Une partie de Loup-Garou géant animera également cette nuit ludique en plus des sessions d’initiation à certains jeux et des tournois "pour lesquels nous n’avons pas encore choisi les jeux", qui mesureront les uns et les autres. "Des prix seront à remporter bien évidemment."

La bibliothèque organisera également une tombola. "Pour ça, on a pris contact avec les commerces de la commune et notamment des magasins de jeux de société."

Appel aux amateurs de jeux de société, et pas qu’eux

Pour assurer au mieux cette grande première des 24 h Ludiques à Waremme, la bibliothèque Pierre Perret lance donc un appel aux bénévoles. "On demande des personnes qui aiment les jeux de société et qui savent expliquer leur fonctionnement", ajoute la bibliothécaire, qui précise toutefois que, bien qu’il s’agisse ici du critère principal pour postuler, il n’est pas obligatoire "puisqu’on aura besoin d’aide pour la logistique de l’événement comme placer les tables, accueillir les participants, servir à boire, à manger…"

Et concernant le temps que les bénévoles devront consacrer à leurs tâches, "on aimerait que chacun soit disponible sur une plage horaire de deux heures minimum. Si c’est plus, c’est tant mieux."

Ces derniers ne seront pas défrayés en argent mais auront droit au souper et au petit-déjeuner, selon leur tranche horaire. "On offrira aussi à chaque bénévole une place de cinéma au cinéma Les Variétés, à Waremme, et un an d’abonnement gratuit à la bibliothèque." Une façon, aussi, d’inciter à la lecture.

Vous êtes intéressé de vivre l’expérience de bénévolat pour les 24 h Ludiques en avril prochain ? Il suffit de prendre contact avec la bibliothèque au 019/32 29 29 ou via direction.bibliotheque@waremme.be.