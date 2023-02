Les Guides de Waremme recherchent de petits travaux pour financer leur camp au Costa Rica

Nettoyer les plages costaricaines, c’est l’objet du prochain camp que préparent en ce moment les Guides Horizons de Waremme. Les treize jeunes (uniquement des filles de 16 à 18 ans) partiront durant deux semaines du 22 juillet au 7 août prochain. Et pour récolter les 16 000 € nécessaires à ce grand voyage solidaire, le mouvement de jeunesse lance un appel aux petits travaux, en plus de la participation demandée aux parents des jeunes Guides. "On peut faire des travaux de jardinage, de l’aide au rangement, des animations d’anniversaire…, décline Noéline Somme, l’une des chefs. Nos Horizons ont aussi la particularité d’avoir l’habitude de s’occuper d’enfants" et peuvent donc aussi réaliser des travaux de pédagogie et d’animation avec de petites têtes blondes.