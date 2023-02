La Ville lance son concours photo: à vos boîtiers (ou smartphones)

Susciter un autre regard sur Waremme, sa ville, ses villages et sa ruralité: c’est l’un des objectifs exprimés par la Commune, qui lance son concours de photographie "Waremme, ma ville, ma fierté". Ceci en partenariat avec Passage 9, l’Agence de développement local, le Syndicat d’initiative, la maison de jeunes et la bibliothèque Pierre Perret. "Ce concours a une double vocation, motive Virginie Wattiez, la chargée de communication de la Ville de Waremme. D’une part, rendre un sentiment de fierté aux Waremmiens par rapport à leur commune, leur rappeler qu’ils vivent sur un beau territoire. Bien que le concours soit ouvert à toutes les personnes domiciliées en Belgique. D’autre part, pour nous à la Ville, c’est de nous constituer une base de données photographique", à la fois des événements (comme le carnaval, le marché de Noël, la brocante…) mais aussi du patrimoine, des paysages, de la vie locale… "On s’est rendu compte qu’on est très pauvre en images et que ça coince parfois pour notre communication."