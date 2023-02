Encore deux dates pour les jam jazz sessions de Waremme : les 16 février et 13 avril

Tripolar, c’est le groupe qui anime depuis le début de cette saison les sessions de jam jazz qu’organise le centre culturel de Waremme (Passage 9). Les deux dernières dates de la saison se tiendront les 16 février et 13 avril. Avis aux amateurs ! "Les jam sont ouvertes à tous les niveaux de musiciens, sans distinction. Tout le monde y a sa place", assure Denis Martin, régisseur à Passage 9 et organisateur des jam, qui précise que rarement le public ne vient que pour écouter. "Ce sont surtout des musiciens et leurs proches qui viennent participer."