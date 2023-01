Julie, de Waremme, va terminer sa 5e secondaire au Canada

« Ce voyage n’est en rien un frein pour mes études »

La distance et le décalage culturel ont de quoi effrayer les plus téméraires mais pas Julie qui accueille cette nouvelle expérience avec un large sourire. "Je ne stresse absolument pas, j’ai simplement hâte d’y être, embraye la Waremmienne de 16 ans. C’est vrai que j’ai encore un peu de mal à réaliser que je m’envole ce lundi mais il n’y a quand même pas de quoi s’inquiéter. C’est surtout ma maman qui stresse, il faut un peu la rassurer. Mon père, lui, est légèrement dans le déni. Je crois qu’il commence seulement à réaliser maintenant que je ne serai plus là lundi soir. La famille qui m’accueille reçoit des étudiants étrangers depuis près de 8 ans, on peut dire qu’ils ont l’habitude. Je suis en contact avec eux depuis un mois et demi. Je ne m’envole donc pas totalement dans l’inconnu."

Le programme Expédis, proposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, permet aux jeunes Belges de partir en cours d’études et de faire valider les mois passés à l’étranger dans leur cursus belge. Une optique qui a séduit Julie Geys. "Je vais passer mes examens sur place et si mon année est certifiée, je passe en rhéto en Belgique. WEP propose de partir entre la 3e secondaire et la rhéto. Je trouve que vivre cette expérience en 5e année est le moment idéal. Ça n’empiète pas sur ma dernière année et je ne suis pas non plus trop jeune. L’idée est avant tout de poursuivre mon parcours scolaire en choisissant des cours en lien direct avec mon option actuelle. Ce voyage n’est en rien un frein pour mes études. L’objectif est de découvrir une nouvelle culture et un nouveau mode de vie mais pas seulement. Mon intérêt est aussi bien didactique que culturel. Plus tard, je veux travailler dans un milieu qui me permet de voyager. Pour cela, une maîtrise parfaite de l’anglais est nécessaire et je veux pouvoir me débrouiller à l’étranger sans l’aide de personne. Derrière ce séjour au Canada, il y a une réelle vraie réflexion professionnelle."