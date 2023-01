Un registre à l’hôtel de ville de Waremme en soutien à Olivier Vandecasteele

Les conditions de détention déplorables subies par le travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele en Iran ne laissent personne indifférent, pas même le collège communal de Waremme. Le Belge est emprisonné depuis plus de 330 jours dans le pays ouest-asiatique et sa détention est estimée par les Nations Unies et Amnesty International comme de la torture.