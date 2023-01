Basket-ball: Waremme cède sa R1 à Liège Atlas

Ce vendredi, le club de Waremme a officialisé une décision importante. En effet, ayant pris la décision de ne plus aligner d’équipe en R1 l’année prochaine, les Hesbignons viennent d’accepter de céder leur place au club de Liège Atlas. Un club qui est allé jusqu’en R1 avant de redescendre, cette saison en P1 et qui cherchait un nouveau souffle pour sa filière de jeunes en formation. "Nous avons effectivement un accord de principe avec Atlas qu’il nous reste à finaliser dans des démarches administratives. Vu le virage que nous avons décidé de prendre, il ne faut pas se disperser et les choses sont donc désormais claires", nous confiaient les responsables du club.