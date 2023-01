À Waremme, elle propose la création d’un conseil climat « pour infléchir le cours de la catastrophe »

Plusieurs revendications exprimées par cette dame née en 1945 abondent dans ce sens. On notera la plantation d’arbres: "On compte 25% d’économie d’énergie pour une maison préservée des vents. À cet égard, les peupliers éradiqués en 2015 devraient retrouver une place de premier plan pour leur effet brise-vent", s’exprime-t-elle, précisant que la drève de Longchamps ainsi que les autres peupliers qui dominaient le village était un atout en ce sens. "L’importance de ces arbres n’est plus à démontrer. Ceci est à porter à la connaissance de la Région wallonne afin que l’agroforesterie soit imposée autour de l’habitat."

L’agriculture paysanne fait aussi défaut pour la Waremmienne, qui estime que "le greenwashing institutionnalisé autour de l’agriculture industrielle place l’agriculteur paysan à la place du maillon faible". Elle poursuit: "Les producteurs d’énergie, via les subsides aux hydrocarbures et les financiers, s’approprient les subsides de la PAC (NDLR: Politique agricole commune) ."

« Construire des champs photovoltaïques ? »

La Waremienne explique également que les géants de l’équipement agricole, les industries chimiques et semencières, les traders de matières premières, les chaînes de production d’aliments ultra-transformés et la grande distribution "poussent les agriculteurs à regrouper leurs exploitations pour continuer leurs pratiques agricoles respectueuses des sols". Elle propose, pour favoriser ces regroupements, la mise à disposition de lieux aux agriculteurs en vue d’organiser des réunions repas…

La Waremmienne propose aussi au conseil que la Ville mette en œuvre des initiatives pour produire une énergie verte locale. "On pourrait construire des champs photovoltaïques comme c’est le cas sur le site de l’ancienne usine Mélotte, à Remicourt, qui l’a fait via la coopérative citoyenne HesbÉnergie."