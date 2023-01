Nous vous le présentions donc en prémices du conseil communal de Waremme, dans notre édition de samedi passé. Ce lundi, en séance publique, le budget 2023 était passé au peigne fin par les conseillers de l’opposition, qui assuraient toutefois ne pas vouloir chercher le conflit sur les choix du collège en la matière.

"On voit quand même que vous marchez sur des œufs, lance tout de go le conseiller indépendant Laurent Moor. On est sous oxygène. À l’ordinaire, je suis surpris de voir un budget pour les formations du personnel communal de l’ordre des 7 500 € alors qu’on insiste depuis des semaines pour dire qu’il n’y a pas de compétence interne et qu’on ne sait pas remplir certaines missions… Là, on a un levier pour pouvoir former les gens et je suis étonné de voir un montant aussi dérisoire."

Le conseiller se dit également étonné que certains éléments du PST (Plan stratégique transversal) n’apparaissent pas en force. "Le football devient presque une obsession. Il ne fait pas partie du PST en tant que tel mais trouve un écho très favorable. J’ai l’impression qu’on crée des iniquités voire des inégalités", dit-il. Et il ajoute, concernant Hexapoda: "Le projet Hexapoda arrive à son terme et je ne vois pas ici de politique menée en matière de tourisme. Et concernant le plan climat, la ceinture verte, je ne vois rien arriver non plus…", ajoute Laurent Moor, qui regrette également un manque d’implication citoyenne dans la conception des projets.

Pour W@lter, « un budget qui manque d’anticipation »

Ce n’est pas la première fois que le groupe d’opposition W@lter déplore un manque d’anticipation dans les projets du collège. "Nous avions exprimé, lors des dernières modifications budgétaires déjà, notre regret d’un constat de manque d’anticipation dans la gestion financière de notre commune. Car nous estimions que la réactivité face au court terme prenait largement le dessus sur l’objectif à long terme. Nous nous exprimerons dans le même sens pour la présentation de ce budget initial", lance le conseiller Thierry Bataille, qui le dit, "selon nous, la preuve la plus évidente, c’est l’absence de budget pluriannuel dans les documents reçus, contrairement à ce que le CDLD (NDLR: Code de la démocratie) oblige."

Le conseiller dit également regretter que "la vente du bâtiment de la Carotte à la zone de secours ne soit pas intégrée au budget initial de 2023. Renseignements pris, il manquerait certaines données pour finaliser cette transaction, peut-être la preuve d’une décision prise dans la précipitation alors que d’autres acquéreurs potentiels auraient permis d’avoir plus de cash-flow." Et tout comme Laurent Moor, Thierry Bataille estime qu’on favorise un club de foot par rapport aux autres clubs de sport présents sur le territoire de la ville…

Parmi les autres remarques faites par les oppositions, on retrouve notamment l’absence au budget de projets de création de trottoirs dans les villages, le manque d’aménagements des bords du Geer, la diminution de la subsidiation de l’athénée royal…