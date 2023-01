Découvrez le budget 2023 de Waremme, « axé sur les besoins réels des citoyens et sur l’intérêt général »

Et bien entendu, ce budget sera soumis ce lundi au conseil communal, qui se tiendra à 19 h 30 à l’hôtel de ville.

1 Travaux Pérenniser le patrimoine communal, c’est la volonté de l’échevinat des Travaux, "au travers de la réfection de certaines voiries et trottoirs, s’exprime l’échevin Hervé Rigot. Il y a aussi des investissements qu’on a dû reconduire comme l’installation de nouvelles caméras, l’aménagement du chemin de la Wérick ou encore l’appel à projets pour la restauration du clocheton de l’hôtel de ville…"

Autres travaux prévus au budget: l’aménagement du cœur de village de Bettincourt, la réhabilitation des cimetières, "pour le respect de nos défunts et des familles", mais aussi l’achat de matériel pour le service travaux. On va aussi pouvoir passer aux phases deux et trois du projet d’extension du zoning industriel.

2 Mobilité Très important pour le collège mais aussi pour les Waremmiens: le budget prévoit l’achat de matériel et de dispositifs en vue de sécuriser les rues de la capitale hesbignonne, "mais aussi pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite, explique Julien Humblet. Ceci sur base d’une étude qui a été menée via un analyseur de trafic."

La poursuite du Piwacy est aussi dans les projets, "avec, notamment, la création de deux pistes cyclables. L’une qui permettra de relier la gare et le zoning industriel ; l’autre qui fera la jonction entre la réserve naturelle de Bleret et Hexapoda." Ce dernier, d’ailleurs, verra ses travaux aboutir cette année pour en faire un centre de recherche entomologique, comme nous en faisions l’écho dans notre édition du 2 janvier dernier.

3 énergie La rénovation énergétique des bâtiments communaux n’est pas en reste puisque l’école d’Oleye et le pôle culturel (centre culturel, maison de jeunes et académie) seront les prochains à faire l’objet de travaux en ce sens. "On va aussi mettre en place une cellule énergie", précise l’échevin Raphaël Dubois.

4 Urbanisme On n’oublie pas non plus la revitalisation du quartier du Brouck, "dans lequel on projette l’aménagement d’un parc le long du Geer", informe l’échevin Dubois. C’est pourquoi une parcelle va devoir être acquise par la Ville.

5 Sport Gros projet également, le remplacement du terrain de foot synthétique et la réfection du terrain du Cosmo du stade waremmien. "On va aussi procéder à l’éclairage des terrains de la Haute Wegge. Idem pour ceux d’Oleye, en plus de leur restauration.", précise Julien Humblet.

6 Petite enfance En plus de construire une nouvelle crèche sur le site de l’école communale de Longchamps, "on va réaliser divers aménagements à la crèche La Diablotine en vue de l’enrichir de 14 places", explique l’échevine Kiproski, qui précise que c’est là un projet très demandé par la population.

7 Numérique La salle du conseil communal sera cette année équipée pour permettre la diffusion sur internet des séances publiques. "On va aussi acheter du matériel informatique pour digitaliser nos outils", ajoute Aurélie Van Keerberghen.