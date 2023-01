Waremme : une exposition pour les philatélistes qui découvriront le timbre des 50 ans de la reine

"Oui, c’est un événement important, confirme Lucien Domange, président du club hesbignon. On aura plus d’une trentaine d’exposants. C’est une compétition régionale dans la mesure où il y a un jury qui côte les différentes collections présentées. Et il ne suffit pas de montrer ses timbres devant les jurés. Il faut aussi expliquer le contexte, l’histoire, le contenu et le pourquoi du timbre."

Guichet de poste provisoire

En fonction de thématiques, pas moins de 16 feuilles d’exposition seront présentées. Une exposition de propagande sera ainsi présentée. Accessible à un public de non philatélistes, elle contiendra, notamment, une collection sur la vie de nos reines et sur leurs enfants ainsi que des collections de portée historique qui ont été primées.

L’entreprise bpost sera aussi présente avec un guichet provisoire ou plusieurs timbres seront mis en vente anticipativement. Notamment, un timbre pour fêter le 50e anniversaire de la reine Mathilde ainsi qu’une série de timbres dédiée aux thermes de Spa et un bloc feuillet consacré à 2023 Année de l’Art Nouveau à Bruxelles.

Samedi et dimanche de 9 à 16 h au collège Saint-Louis. Entrée gratuite.