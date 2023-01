Waremme : J&Joy ferme trois magasins pour recentrer ses activités

Mais les crises successives se sont invitées et l’ambition de J&Joy refrénée. "Quand on a lancé ce projet de développement, on ne s’attendait pas à ce qu’une pandémie éclate. Et durant cette période, on a eu très difficile avec les boutiques physiques", tandis que les ventes sur internet se passaient "très très bien".

Et pendant ce temps toujours, la marque les maintenait sous perfusion en y injectant des centaines de milliers d’euros. " On se disait que les choses rentreraient dans l’ordre une fois la crise sanitaire passée." Mais ce ne fut pas tout à fait le cas puisque les conséquences de la crise énergétique – due à la guerre menée par la Russie en Ukraine – se sont ajoutées à celles de la pandémie. "C’est pourquoi, pour ne pas perdre toutes nos plumes, on a décidé de recentrer nos activités en fermant ces trois magasins", dont la fréquentation battait de l’aile depuis quelque temps.

Le magasin de Knokke avait, en août cette fois, lui aussi été fermé. "On avait un contrat d’un an pour ce magasin qu’on a choisi de ne pas reconduire, car ce sont des ventes plutôt saisonnières."

J&Joy encore chez 300 revendeurs

Et pour le CEO, les fermetures successives dues au Covid-19 ont fait perdre leurs habitudes aux consommateurs. "Je pense aussi que les centres-villes ont beaucoup changé et que les gens préfèrent aujourd’hui aller faire leurs emplettes dans des magasins extra-urbains où il est plus facile de se garer." Et puis, "avec la baisse du pouvoir d’achat, les produits comme les nôtres ne sont très certainement pas une priorité".

Toutefois, les habits estampillés J&Joy sont toujours en vente chez près de 300 revendeurs partout en Belgique et en France. " En plus des ventes en ligne sur notre site internet ( www.jandjoy.com). On est aussi toujours présent sur Zalando et La Redoute. " Sans compter qu’il reste encore le magasin J&Joy de Mons, le dernier magasin exclusif de la marque. " Maintenant, ajoute Pierre Hamblenne, ce n’est pas parce qu’on met en pause notre expansion que ça veut dire qu’on ne rouvrira plus jamais de boutiques. Là, pour le moment, on s’adapte. "