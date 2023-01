La zone de police Hesbaye veut plus de moyens et invite la ministre de l’Intérieur à Waremme

Une augmentation de 7,6%

Le député fédéral Hervé Rigot est donc revenu à la charge en interpellant la ministre de l’Intérieur "afin de savoir si des mesures de soutien ainsi qu’une concertation avec les représentants de la zone de police étaient envisagées".

Réponse de la ministre Verlinden: elle reconnait que la situation de la zone de Hesbaye n’est pas unique ; toutes les zones font face à des coûts salariaux et des frais énergétiques en augmentation. Et d’expliquer que la dotation fédérale de base est ainsi revue à la hausse de 7,6%. "C’est la première fois que ce mécanisme entraine un montant supplémentaire aussi conséquent, ce qui doit permettre de réduire la pression de la forte inflation", explique-t-elle. Sauf que si la dotation fédérale augmente de 7,6%, celles des Communes, elles, connaissent une hausse allant de 10 à 15%. "Il y a un delta important qui reposent sur les épaules des Communes, note le socialiste Hervé Rigot. Elles n’ont pas le choix aujourd’hui, elles doivent assumer les missions de police mais avec une conséquence. Au sein de la zone de police de Hesbaye, on ne sait pas remplir le cadre nécessaire pour assurer les missions de police. Il manque une dizaine de policiers." Le député waremmien remet ainsi en question la norme KUL sur laquelle on s’est basé lors de la création des zones de police locales. Norme qui était établie sur base d’une population qui, depuis, a augmenté. "Il y a 20 ans, on a établi le nombre de policiers en fonction du nombre d’habitants. Sauf que depuis, la population waremmienne a augmenté de 20%." Et la norme KUL n’a pas été revue, elle n’a pas été adaptée pour intégrer ce chiffre.

Hervé Rigot épingle aussi toutes ces missions, normalement dévolues au fédéral mais qui incombent désormais aux policiers locaux. "Quand les policiers locaux vont sur une manifestation ou qu’ils compensent le manque de police fédérale lors de matches de football importants, quand ils font le travail des policiers fédéraux au tribunal ou en prison… Ce sont des missions fédérales mais le fédéral ne paie pas." Et il ajoute: "La ministre fédérale dit défendre les policiers mais elle ne leur donne pas les moyens de faire correctement leur travail".

Invitée à Waremme

Les policiers en ont d’ailleurs ras-le-bol, eux qui ont déposé un préavis de grève nationale pour le 27 février. "Tous ces signaux ne vont pas dans le sens d’un encouragement à nos policiers et ne montrent certainement pas aux Communes que leur message a été compris." Hervé Rigot a dit à la ministre attendre un signal clair et lui a relancé l’invitation à venir à Waremme afin qu’elle échange avec les représentants des zones de police pour trouver des solutions concrètes. Sera-t-il entendu ? L’invitation lancée par les bourgmestres l’an dernier était restée lettre morte…