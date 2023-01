La Ville vend ses véhicules déclassés

La décision de cette importante revente de véhicules avait été votée lors du précédent conseil communal, le 19 décembre. "On s’était mis d’accord sur le fait qu’il fallait libérer de la place dans la hall de la “carotte”", là où sont entreposés les engins motorisés. "Pour libérer la place en vue de la prochaine acquisition du bâtiment par la zone de secours Hesbaye."

Vous êtes intéressé par l’achat d’un ou plusieurs des véhicules ? Tout d’abord, il est possible d’effectuer une visite préalable pour inspecter les véhicules. Pour ça, il suffit de prendre contact avec Céline Sacré, agent technique à la Ville de Waremme (au 0474/24 05 53 ou via celine.sacre@waremme.be) et de convenir d’un rendez-vous.

Par courrier, par mail…

Et pour le dépôt des offres ? " Il faut les remettre sur papier, glissées sous pli scellé en y mentionnant ou le numéro du cahier des charges (NDLR: 865.8/SD/2022/1034) ou l’objet du marché. Plus les numéros des lots désirés. " Les offres doivent ensuite être envoyées par voie postale (au service Travaux de la Ville de Waremme, rue Joseph Wauters, 2 à 4300 Waremme). Elles peuvent également être remises directement au service Travaux de la Ville, à un membre ou déposée dans la boîte prévue dans ce but, celle-ci située à l’adresse susmentionnée. " On peut aussi envoyer les offres par mail (à travaux@waremme.be et sebastien.deprez@waremme.be) . "

Les offres doivent être introduites pour le 27 janvier à 10 h au plus tard.