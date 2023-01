Faire renaître les peupliers centenaires

Le parc du château de Selys-Longchamps, à Waremme, possède un magnifique parc classé. À l’intérieur subsistent depuis plus de 120 ans une longue rangée de peupliers, dits serotina de Selys, une variété venant d’Amérique et récupérée en son temps par le baron de Selys. Une variété que l’on ne croise pas à tous les coins de rue… "Le baron a, au XIXe siècle, reproduit un cultivar de ce peuplier reçu des États-Unis, raconte Philippe Destinez, membre du PCDN (Plan communal de développement de la nature) et passionné d’histoire. Un cultivar, c’est une branche différente des autres qu’on peut recréer grâce au bouturage notamment." Le bouturage, c’est un système de reproduction végétatif qui permet de cloner une plante et d’en faire naître un individu génétiquement identique.