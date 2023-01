Le cinéma Les Variétés augmente le prix de ses places d’un euro

Mais cette augmentation, ne risque-t-elle pas d’influencer le taux de fréquentation du cinéma waremmien ? "D’après les échos que j’ai, les gens trouvent normal qu’on ait augmenté, vu la conjoncture. De toute manière, on reste quand même parmi les cinémas les moins chers. Et puis, 7 € la place, c’est le prix normal des cinémas de notre capacité", c’est-à-dire à écran unique. "Certains petits cinémas sont encore moins chers mais en majorité, la place est à 7 €."

Le responsable des Variétés exprime ne pas avoir souhaité opérer cette augmentation en 2022, bien qu’il aurait pu. "On s’est dit qu’on allait tenter de tenir bon jusqu’en 2023." Et l’augmentation des coûts de l’énergie impacte également les prix des fournitures telles que les boissons et les confiseries. "On n’a pas touché aux prix du bar mais on sera tôt ou tard forcé de la faire également."

Le prix de la place a augmenté mais le cinéma de quartier propose toujours sa carte de fidélité, qui donne droit à une place gratuite après x achats de places. "Pour ce qui est des chèques cadeau, ils passent aussi de 6 à 7 €, ajoute Robet Mawet. La personne qui a reçu un chèque cadeau avant l’augmentation doit donc rajouter 1 €."

Bientôt un nouveau projecteur laser

Le cinéma va prochainement s’équiper d’un tout nouveau projecteur laser, qui viendra remplacer le projo au xénon qui donne vie à la salle obscure waremmienne depuis une douzaine d’années. "Il a été commandé avant la crise énergétique, en mai dernier. Ce nouvel équipement va nous permettre de faire des économies d’électricité, en plus d’offrir un meilleur rendu de l’image."