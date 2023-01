Les soldes, crépuscule des petits commerces ? « On est pessimiste »

Garder la tête hors de l’eau, tel est l’adage des petites boutiques en cette période de soldes. Obligés de s’aligner sur les promotions gargantuesques des grosses enseignes mais incapables de les concurrencer, les petits commerces se sentent pris au piège. C’est en tout cas l’avis de Martine Noël, gestionnaire du centre-ville de Hannut. "Oui, les petits commerçants sont pessimistes pour cette période. Ça fait plusieurs années qu’on se dit qu’il faut une refonte du système. Est-ce qu’il reste une once de sens dans les soldes. Ça profite uniquement aux grosses structures. Ces enseignes proposent des promotions, et ce, dès le mois de décembre. Des offres face auxquelles les petites boutiques sont incapables de rivaliser. En cette période de crise énergétique, les gens font plus attention à leur porte-monnaie et je pense qu’ils se dirigeront logiquement vers l’offre la plus intéressante, au détriment des petites boutiques. Je crois que certains commerces ne survivront pas aux soldes."

Derrière le comptoir du magasin Vogue, à Waremme, depuis 32 ans, Marie-Line accueille les soldes avec une certaine appréhension. "Je ne sais pas à quoi m’attendre. C’est compliqué de concurrencer les grandes multinationales. Les soldes leur servent à liquider les stocks mais faut-il encore en avoir. Je n’ai pas de vieilles collections, certains produits ont deux mois tout au plus. C’est compliqué de mettre 70% de réduction sur des articles récents. On essaye de s’aligner sur certains prix pour faire plaisir à notre clientèle mais c’est impossible de suivre les promotions de grandes enseignes. Car il nous faut tout de même garder une légère marge de bénéfices. Il y a 10-20 ans, les soldes étaient un réel plus pour les commerçants. De nos jours, on joue à celui qui fera la plus grosse promotion et à ce jeu, les petits commerces ont perdu d’avance. Mon objectif pour les soldes ? Garder la tête hors de l’eau."

Krëfel: « Imposer son rythme à la concurrence »

Du côté d’une structure comme Krëfel, le discours est forcément différent. "C’est une période importante pour la société, explique Joran, responsable du magasin de Waremme. Le principe des soldes, c’est de libérer des marchandises en les vendant à un coût très faible. Ça permet de liquider des produits qu’on n’arrive plus à vendre et de faire des bénéfices. La force d’un magasin comme Krëfel réside dans sa faculté à imposer son rythme à la concurrence. Et puis, chacun peut y trouver son bonheur, on vend des articles à faible coût et d’autres, plus haut de gamme, pour un autre budget."