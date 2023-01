Hexapoda: 70 000 € de la Région pour créer une banque de données entomologique

Pour ça, "la Région wallonne va nous remettre un financement de 70 000 €, qui va nous permettre d’engager quelqu’un pendant un an pour réaliser ce travail", informe le président d’Hexapoda, Frédéric Francis, qui a également la casquette de doyen de la faculté de Gembloux, là où se trouve donc actuellement la vaste collection d’insectes.

Et cette banque de données offrira un magnifique substrat d’apprentissage aux étudiants, "puisqu’elle sera partagée avec les universités". Elle aidera également la recherche.

Pour rappel, début 2021, on apprenait que la maison de Hesbaye, bâtiment qui accueille le musée Hexapoda, allait bénéficier d’une extension en vue d’y installer un centre de recherche sur les insectes. Ceci en plus d’un conservatoire où seront centralisées plusieurs collections: celle de 500 000 insectes naturalisés du Musée de zoologie de Liège et, la plus importante, la collection de la faculté de Gembloux, qui fait partie de l’ULiège depuis 2009. Ces collections s’ajouteront ainsi à celle du musée Hexapoda, elle, constituée de seulement 2 000 insectes naturalisés.

La nouvelle mouture du musée sera inaugurée en mars

Quasi deux ans après le début des travaux de l’extension d’Hexapoda, les bâtiments sont d’ailleurs prêts à les recevoir.

"Les travaux en sont à leurs finitions, ajoute le doyen. Dès le mois de janvier, on va pouvoir commencer à aménager le musée (NDLR: qui fait lui aussi l’objet d’un redéploiement) . Il devrait être inauguré en mars. Les collections commenceront à migrer vers Waremme à partir de janvier également mais cela se fera en plusieurs fois, sur plusieurs mois", car ce sont pas moins de 10 000 boîtes qui doivent être acheminées.