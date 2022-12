Hervé Rigot sera tête de liste des socialistes lors des communales 2024

Et la future tête de liste disait envisager ce nouveau rôle avec responsabilité. "Je veux insuffler une certaine énergie jusqu’en 2024 et faire quelque chose de grand pour Waremme. J’aime passionnément ma commune et je veux donner une chance à tous les Waremmiens et Waremmiennes d’être bien dans leur ville."

« Les défis de demain seront terribles »

Et si Hervé Rigot devenait bourgmestre ? "Rien n’est encore fait, je pars d’abord avec l’idée de mener mon groupe vers un succès. Si les Waremmiens me donnent la légitimité, alors je prendrai mes responsabilités à 100%. Je veux déjà construire un programme avec tout le monde. C’est pourquoi j’irai à la rencontre de tous les Waremmiens: l’enseignement, la culture, l’économie, les sports, les associations… Je veux me pencher sur leurs réalités et créer un programme qui leur ressemble", affirmait-il.

Une approche qui n’écarte pas non plus les grands défis de demain. "Et ils seront terribles… On va vers des drames sociaux et au niveau de l’énergie, on le ressent déjà. C’est pourquoi il faut mener une politique réaliste tout en épargnant au maximum le portefeuille du citoyen."Mais le mandataire pourra-t-il cumuler une potentielle fonction de bourgmestre à celle de député fédéral qu’il assume aujourd’hui ? "Les élections fédérales arriveront avant les communales, c’est une première chose. De un, serai-je candidat pour rester député ? De deux, serai-je élu ? Si je deviens bourgmestre, je pourrais légalement assumer les deux fonctions. Mais quand je fais les choses, je les fais à fond. Et ma priorité, c’est Waremme. Alors si je dois faire un choix, je choisirai Waremme."

Et quant à savoir si Hervé Rigot est prêt à ouvrir la majorité à PourWaremme si d’aventure son groupe venait à décrocher plus de 50% des suffrages, "voyons d’abord ce qui va se passer. Ce que je peux dire, c’est qu’on a ici un partenaire avec qui ça fonctionne. Pourquoi ? Car on a la même envie de faire avancer Waremme. Et si c’était à refaire, je le referais. Car c’est une collaboration hyperpositive, qui amène un plus."