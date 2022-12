La zone de secours Hesbaye va s’équiper de matériel destiné à faire face aux inondations

Est ressortie la nécessité d’enrichir la flotte de cette dernière d’un bateau de secours de type Water Rescue x-Sled (WRS), pour 3 808 €, et de deux motopompes grand débit, celles-ci pour 101 567 €. "Le bateau de secours ne peut évidemment pas naviguer en eaux vives mais peut être utile pour secourir des personnes coincées dans leur maison, par exemple. Quant aux motopompes, il ne s’agit évidemment pas de pompes vide-cave mais de pompes tractées capables d’évacuer de grands volumes d’eau." L’achat de gilets de sauvetage fait aussi partie de l’investissement.

Deux auto-échelles, une ambulance

Du matériel plus classique va également être acheté par la zone, "en vue du remplacement du matériel vieillissant". Il s’agit de deux auto-échelles de 30 mètres (1,86 million €) et d’une nouvelle ambulance (170 000 €). "On achète une ambulance chaque année car ce sont des véhicules qui roulent énormément. Je précise aussi que ce sont des investissements à long terme puisque ces engins peuvent “vivre” 30 ans avant la nécessité de devoir les remplacer."

Et les deux nouvelles casernes prévues à Waremme et Hannut ? "Concernant le bâtiment de la Carotte à Waremme, le dossier suit son cours pour la signature des actes. Idem à Hannut où l’opération d’acquisition des terrains en face de l’actuelle caserne (NDLR: en vue d’y construire un nouveau bâtiment) est en cours également avec le comité d’acquisition et le notaire."