Coup de massue chez Mölnlycke, avec l’annonce des 46 licenciements

Une restructuration décidée non pas pour des raisons économiques mais bien "dans une logique stratégique de développement du groupe au niveau mondial. On se rapproche des marchés pour plus de proximité, plus de compréhension. Les clients auront un point de contact dans leur pays. On veut rapprocher les agents de leur marché", expliquait Pascal François, porte-parole de la multinationale.

Mutations à l’étranger ?

Du côté de la délégation syndicale, on estimait qu’il y avait eu "de gros problèmes de gestion de l’humain, ce qui s’est traduit par un fort turn-over dans le personnel mais aussi au sein de la direction. C’est la douche froide. Les travailleurs sont sous le choc", avait indiqué Rebecca Peters, permanente régionale CSC-BIE. Après cette décision de licenciement collectif s’était tenue une série de négociations et d’actions de grève.

Les discussions qui avaient suivi et, notamment, les revendications des syndicats, portaient (et portent d’ailleurs toujours) sur plusieurs points pour limiter les dégâts. "Avec les différents syndicats, on étudie la possibilité pour les travailleurs qui maîtrisent plusieurs langues, c’est-à-dire la plupart, d’aller travailler à l’étranger puisque l’entreprise collabore à l’international. Pour certains, c’est peut-être même un pays d’origine. On réfléchira aussi à des départs de mise en prépension ou à aménager les heures de travail sur le site dans son ensemble, pas seulement au niveau du département concerné par les licenciements", avait informé Vicky Hendrick, secrétaire permanente à la CGSLB. L’entreprise dispose également d’un second site à Berchem, dans la province d’Anvers. Les syndicats souhaitent également proposer la redirection des travailleurs vers cet endroit.

Aujourd’hui, cette restructuration est encore dans sa phase d’information et de consultation, des étapes qui pourraient encore prendre plusieurs mois.