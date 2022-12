Après trois ans d’absence, le carnaval revient enfin dans la capitale hesbignonne

Aucun programme n’est encore figé dans le marbre car l’organisation n’en est actuellement qu’à ses balbutiements. Et justement, la Ville invite toutes les forces vives à se manifester pour faire de ce carnaval une belle et grande fête. "On appelle les groupes folkloriques, et toutes les personnes désireuses de s’investir dans l’organisation, à se manifester (NDLR: via l’adresse mail carnaval@waremme.be) . Toutes les idées sont les bienvenues. Ce carnaval, s’il est organisé par la Ville et le Syndicat d’initiative, doit être et rester celui des Waremmiens."

Loïc Bonnechère, prince carnaval

Hervé Rigot ajoute toutefois que "maintenant, on ne veut pas forcément révolutionner le carnaval. On veut voir revenir le carnaval qu’on a connu et qui rencontrait un grand succès. On espère vraiment que les groupes folkloriques seront nombreux car on veut pouvoir mettre en place un magnifique cortège."

Aussi, la Ville, qui subsidiera l’événement à hauteur de 15 000 €, fait appel à d’éventuels partenaires désireux de sponsoriser l’événement. Ils sont eux aussi invités à se manifester via l’adresse carnaval@waremme.be.

La Ville a également décidé que ce sera une fois encore Loïc Bonnechère qui portera la couronne de prince carnaval. "C’est lui qui avait été choisi en 2020 pour la première édition annulée par la pandémie. C’est une manière de le remercier pour son important investissement. Et puis, c’est quelqu’un qui a l’esprit carnaval."