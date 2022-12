Du neuf dans la rénovation des terrains de football: les coûts revus à la baisse

Outre la restauration de la surface des terrains, le cahier spécial des charges prévoit également l’installation d’un système de récupération des eaux de pluie avec deux citernes, pour l’arrosage des terrains, "ainsi que le placement d’une trentaine de panneaux photovoltaïques (NDLR: pour 20 000 €)", ceux-ci essentiellement destinés à l’éclairage des surfaces de jeu.

Ainsi, de 950 000 € prévus au départ, le projet est ensuite passé à un peu plus de 800 000 €, "parce qu’on ne couvrira plus l’intégralité du toit de la buvette de panneaux solaires comme prévu au départ, car Infrasports ne subsidie qu’une trentaine de panneaux", ceci à hauteur de 50%. "On placera les autres panneaux qui étaient prévus au début dans le cadre d’un autre projet."

« Le projet ne tient pas compte des Diablotins »

Le coût est ensuite passé, et c’est le montant définitif, à 614 000 €, "car la Province, qui gère les terrains enherbés, nous a fait savoir que la réfection du terrain du Cosmo pouvait ne coûter que 25 000 €, ce qui est bien moins élevé qu’en passant par une entreprise privée". C’est donc elle qui a pris en charge ces travaux, qui ont déjà été réalisés.

Du côté du groupe d’opposition W@lter, on se dit étonné de la décision de remettre ce point au vote malgré les explications données. "De plus, six mois plus tard, on constate que le marché n’a pas encore été lancé, s’exprime Thierry Bataille. On avait critiqué à l’époque le fait qu’on dépense 50 000 € pour placer des rustines, en argumentant qu’il était préférable qu’on procède directement à sa restauration. Aujourd’hui, oui, on annonce un montant de 614 000 € dans ce but mais qui ne tient pas compte du terrain des Diablotins", destiné aux plus jeunes. Le groupe s’abstient donc sur le projet puisqu’il estime "que le dossier n’a pas été totalement bien géré".

Le conseiller regrette par ailleurs que Waremme ait récemment joué contre Hamoir sur le terrain du Cosmo, qui méritait lui aussi un petit ravalement de façade, alors que des alternatives s’étaient présentées. Ce à quoi le bourgmestre, Jacques Chabot, répond: "Tu ne devrais pas regretter que Waremme ait joué sur le Cosmo puisque ça nous a permis de gagner 4-0", sourit-il.