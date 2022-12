Des « shoe box » remplies de denrées pour les démunis

C’est une initiative imaginée par les professeurs des cours philosophiques de l’école de Longchamps, à Waremme. La confection de " shoe box ", des boîtes à chaussures décorées et remplies de denrées alimentaires, qui seront cette semaine distribuées aux bénéficiaires de l’ASBL Hesbicœur. " Ce sont les profs des cours de religion, de religion islamique, de religion protestante, de morale et des cours de philosophie et citoyenneté qui ont eu l’idée de mettre cela en place , informe Virginie Wattiez, la chargée de communication de la Ville de Waremme. Ils ont invité chacun de leurs élèves à apporter une boîte à chaussure, du papier cadeau et des denrées non périssables " , tels que des pâtes, du riz, de la confiture, des bonbons… " Chaque boîte est également accompagnée d’une carte de vœux. "