Un subside de 40 000 € pour la sécurisation des abords des écoles

Mais ce subside, répond-il à un besoin particulier ? "On constate en effet une augmentation du trafic dans notre ville et donc, plus de risque d’incidents, ajoute le Waremmien. Bien qu’il n’y ait jamais eu d’accident près des écoles, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir."

Sécurisation des passages pour piétons: il y a du nouveau

Ces aménagements s’ajoutent au projet de sécurisation de plusieurs passages cloutés du centre-ville jugés dangereux. Projet que la Commune avait voté lors d’un récent conseil communal. Sont concernés, celui de l’avenue Reine Astrid situé en face de la banque Crelan, celui de la rue de Huy situé en face de l’IPES ainsi que celui situé avenue Guillaume Joachim, entre la rue du Casino et l’école Notre-Dame.

Nouveauté, un quatrième passage pour piétons, celui situé en face de l’agence Wafima sur l’avenue Guillaume Joachim toujours, a été ajouté au projet dans la même optique. C’est-à-dire "en améliorant la visibilité sur ces passages par temps de pluie et quand il fait sombre. On veut renforcer la signalisation par l’installation sur chaque passage d’un panneau éclairé au LED qui s’allumera par détecteur de mouvements. Il fonctionnera à l’énergie solaire. On va aussi aménager des bandes luminescentes au sol ainsi qu’incruster de petites lumières LED dans la voirie", rappelle Julien Humblet.

De dalles podotacliles et des barrières seront également aménagées sur certains, pour toujours plus de sécurité.