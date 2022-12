Belle fête entre voisins

Pour Francine et Michel, habitants du quartier depuis 22 ans, c’était une première. "C’est la première fois que je participe au verre de fin d’année, explique Michel. C’est chouette, l’ambiance y est conviviale. On ne connaît pas grand monde mais c’est justement l’occasion de faire des rencontres. Avec la fin du Covid-19, c’est l’occasion de sortir et de voir des gens pour nous."

L’ambiance et les sourires sont au rendez-vous, même si l’événement reste incertain pour l’année prochaine. "On manque de bénévoles pour la brocante, explique Éloïse Persain. Or, le financement de la fête des voisins dépend de la brocante. Si on ne recrute pas davantage de personnes, la tenue de la brocante sera impossible, de même que le verre de fin d’année."