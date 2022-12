Du monde autour des 33 chalets

La tradition a repris son cours à Waremme. Sur la place Albert 1er, de nombreux commerçants se sont retrouvés pour étendre leur commerce dans un chalet chaleureux de Noël. Ils étaient 33 en tout. Le Nul Bar Ailleurs, la Casa del Pecket, la Folie Douce, la Taverne… étaient présents pour servir de nombreux breuvages aux badauds, déjà nombreux dès 10h du matin, samedi. "On continue de faire vivre le café évidemment, précise Noah Fastres, étudiant serveur à la Taverne. Je viens aider de temps en temps ici quand les gérants doivent s’occuper du bar. On travaille en équipe un peu plus grande que d’habitude pour que les deux débits fonctionnent bien."