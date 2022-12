Le zoning de Waremme sera bientôt agrandi

À noter qu’une potentielle phase 4 est envisagée. "La superficie totale du terrain est de 31 hectares, poursuit notre interlocuteur. Mais il ne sera pas totalement aménagé. On équipera les quelques hectares restants en fonction de la manière dont se vend la première partie du terrain."

Les travaux devraient durer 240 jours ouvrables. "Les parcelles seront commercialisées en 2025 ou 2026."

Concernant les entreprises qui pourraient s’installer dans le zoning, on n’en saura pas plus, mais on nous confirme tout de même "qu’il y a des marques d’intérêt".

Les parcelles seront d’ailleurs vendues sous conditions. "Les entreprises devront respecter des règles concernant l’impact sur le paysage et le respect de la nature."

L’extension du zoning se situera entre la chaussée romaine et l’autoroute. Mais ce n’est là qu’elle devait initialement se trouver. Et c’est d’ailleurs pour ça que le dossier a traîné pendant 20 ans. "Il était d’abord prévu que le terrain se trouve dans la continuité du premier zoning, détaille le bourgmestre Jacques Chabot. Mais le projet a rencontré une vive opposition. On a donc décidé de faire les travaux ailleurs."

Pour la Ville, le projet aura des retombées très positives. "Entre 800 et 1000 emplois seront créés", poursuit le bourgmestre.

D’un point de vue financier, le projet coûtera 18 millions d’euros si les quatre phases sont réalisées. 80% des dépenses seront prises en charge par la Région wallonne et les 20 autres pourcents par la Ville.