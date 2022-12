Nos deux candidats vous régaleront dans une nouvelle émission 100% chocolat

Après être passés par une première phase de sélection, les 24 chocolatiers devront convaincre le jury au fur et à mesure des semaines. Et les réalisations devraient vous faire fondre de plaisir… Sculptures en chocolat, pâtisseries, mignardises et autres réalisations chocolatées vous donneront des idées pour vous réconforter durant vos longues soirées d’hiver. "Dans la première phase, nous avions le temps de penser et de réaliser nos préparations. Ensuite, l’aventure se poursuit devant les caméras et là, c’est tout de suite plus stressant, confie Vincent Vanstraelen en souriant. C’est une expérience très intéressante car on doit travailler sous la pression et impressionner un jury d’exception. Pierre Marcolini est celui qui m’a le plus impressionné. Je ne l’avais jamais rencontré. J’ai quelques personnes dans le milieu qui m’inspirent énormément et il en fait forcément partie. C’est incroyable de pouvoir travailler devant et pour des grands noms dans le monde culinaire."

Une expérience professionnelle mais aussi humaine qui aura fait grandir le jeune artisan chocolatier. "Le moment qui m’a le plus touché et marqué, c’est la rencontre avec tous les autres candidats. Car on est tous animés par la même passion pour le beau et le bon. J’ai rencontré, partagé et échangé avec beaucoup de personnes. C’est très enrichissant sur le plan humain."

L’émission devrait même vous donner envie de ressortir votre vieux robot-pâtissier caché dans le fond de votre armoire depuis que votre maman vous l’a offert l’année dernière à Noël "parce que vous aimez bien manger des pâtisseries". Quand tout va mal, il reste le chocolat pour nous aider à nous souvenir de tout ce qui va bien, c’est bien connu.

« Je vais reprendre l’atelier où je travaille »

Même en étant le plus jeune de la compétition culinaire, le Waremmien n’a pas à rougir de son parcours. "Après mes études, j’ai décidé de commencer une formation en alternance au centre IFAPME de Villers-le-Bouillet, explique-t-il. J’ai fait mon stage à La Chocolaterie du Haut Clocher à Bierset et j’y travaille toujours. Parallèlement, je suis allé également me former à l’étranger, à Paris notamment où j’ai travaillé avec deux meilleurs ouvriers de France." En participant à l’émission, Vincent Vanstraelen a déjà réussi son pari. Quel sera la prochaine étape, son prochain challenge ? "Début 2023, je vais reprendre la chocolaterie où je travaille actuellement, annonce-t-il. Nous avons finalisé notre accord. Je garderai la même philosophie de travail ainsi que le nom mais je vais développer les glaces."

Emmanuel Laurent: « Je participe pour mon fils »

Vous pourrez apercevoir Emmanuel Laurent le 17 décembre, durant la première phase de sélection. ©Émotions chocolats

Le chocolatier de Héron a pris part à la compétition. Pas pour lui mais pour son fils, décédé dans un accident de la route.

Emmanuel Laurent, d’Émotions Chocolats à Couthuin, figure également parmi les candidats. Un chocolatier méritant et créatif mais surtout un papa. "On m’a téléphoné au mois de juillet pour participer mais je ne m’y attendais du tout. Je n’aime pas me mettre en valeur et je ne suis pas un compétiteur mais j’ai perdu mon fils il y a un an et c’est pour lui que je le fais. Je sais qu’il m’aurait dit de foncer, s’attendrit-il. J’ai donc décidé d’accepter mais sans me mettre de pression."

Conducteur de train de formation, le Héronnais a opéré un virage à 360° en 2016. Il a alors décidé d’entreprendre une formation en cours du soir pour devenir chocolatier. "J’ai toujours rêvé d’être glacier mais je devais avoir un diplôme. Je ne connaissais pas du tout le monde du chocolat mais j’ai eu deux professeurs qui ont su me transmettre la passion. J’ai ouvert mon atelier il y a deux ans à Couthuin et, pour le moment, je travaille le chocolat mais je compte développer la partie glacier dans un second temps." Bien loin de ses fourneaux et de ses spatules, Emmanuel Laurent est sorti de sa zone de confort pour participer à cette émission.

"Le thème de l’émission, c’est le chocolat mais on peut décliner sous toutes les formes qu’on souhaite. Pour la première phase, diffusée le 17 décembre, je suis rentré dans un domaine que je ne maîtrisais pas du tout. J’ai passé énormément d’heures mais je voulais me challenger. J’en ai bavé mais je suis fier de ce que j’ai sorti. Cette émission m’a permis de m’améliorer mais aussi de me conforter dans mon travail. Ce n’est que du positif. À mon niveau, être jugé par Pierre Marcolini ou Jean-Philippe Darcis, c’est exceptionnel."