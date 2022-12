« Après avoir surmonté le Covid, une taxe ! »

Alors, forcément, on s’interroge quant à la pertinence de cette nouvelle réglementation. "On fait vivre le commerce, car parmi les 1 000 personnes qui viennent chaque week-end, certaines vont manger. On contribue à ce que la ville soit florissante. Après avoir surmonté le Covid pendant trois ans, l’augmentation des prix des matériaux et maintenant la hausse de l’énergie, on arrive encore à aller nous chercher une nouvelle taxe ?"

Une manière de contribuer à l’intérêt général

Pour l’échevine des Finances, Stéphanie Kiproski (PS-IC), ce règlement-taxe est une manière de contribuer à l’intérêt général. "On le sait, les dancings créent aussi des désagréments et des interventions de notre zone de police. Ce type d’établissement peut provoquer des nuisances et nécessite une certaine intervention financière de la Ville de Waremme", avait-elle justifié lors du conseil communal du 14 novembre, où ce nouveau règlement est passé.

"Nous sommes situés à 250 mètres de toute habitation", rétorque-t-on au Flanagan où ne comprend pas non plus pourquoi d’autres établissements situés en centre-ville, et qui font régulièrement l’objet d’articles de presse suite à certaines nuisances (alcool, vandalisme…), ne bénéficient pas du même traitement.

Il apparaît, selon les explications de l’échevin libéral Raphaël Dubois, que la différence majeure réside dans le statut du Flanagan, qui est donc considéré comme un dancing et non pas comme un bar traditionnel, ce qui lui permet de bénéficier d’heures d’ouverture plus étendues. "Au final, sur 52 semaines par an, en comptant 2 soirées par semaine, le dancing a un peu moins de 70 € par soirée à amortir pour payer cette taxe", a encore pointé l’élu politique.

"Nous ne faisons pas payer l’entrée, le parking et les vestiaires. Nous n’avons pas de podium", lance-t-on au Flanagan, où on se considère plus comme un bar. Quant à la question de savoir si les gestionnaires des lieux vont répercuter ce nouveau coup dur sur les prix, on répond: "Les clients ne sont pas responsables: la vie est déjà très difficile pour tout le monde."