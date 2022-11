Le projet de départ a évolué petit à petit mais l’essence reste la même. "Au départ, c’était prévu pour qu’Alex puisse raconter son histoire à d’autres jeunes, pour leur montrer qu’il y avait moyen de s’en sortir. Et je me suis fait happer par ça, par son énergie. Il y a l’envie aussi de partager en direct à travers des lectures publiques, par exemple à des enfants placés."

Ce livre aborde toute une série de thèmes, que ce soit de manière directe ou indirecte. "Il y a tellement de gens qui ont fait des chefs-d’œuvre, et moi, voilà, j’arrive avec mon petit bout d’histoire. Et modestement, je me dis: si les gens peuvent être touchés et se rendre compte que c’est important d’être présent pour les autres, d’être aimé, d’être aimant, on n’aura pas tout perdu. Ce qui me touche aussi, c’est que ces trois histoires recèlent des questions universelles comme: qui est-ce qui va m’aimer ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui m’aime ?"